Издание Steigan предупреждает о рисках погружения всей Европы в хаос после завершения СВО. Причиной называют глубокий кризис в социальной сфере и области безопасности на Украине.

По мнению авторов, за «благополучным фасадом» западной помощи притаилась «мрачная и взрывоопасная проблема». Издание указывает, что Украина рискует превратиться в государство, где насилие и преступность станут нормой.

«Страна, построенная на психологических травмах, увечьях и коррупции, не может обеспечить стабильность», — считают в Steigan. Они опасаются, что новый партнёр Европы станет «обузой с точки зрения безопасности — экспортёром беспорядков, оружия и нищеты».

На этом фоне поддержка Киева со стороны Запада продолжается. Европейская комиссия выделила Украине девятый транш макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, часть из которых пойдет на производство беспилотников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее называл потраченные на Украину 310 миллиардов евро «кошмарной» суммой. Он заявил, что если бы эти средства вложили в европейскую экономику, можно было бы «сотворить чудеса», а сейчас они просто «сгорели». Российская сторона последовательно заявляет, что поставки вооружения Киеву только усугубляют ситуацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что такие грузы становятся законной целью для ВС РФ, а США и НАТО, по его словам, напрямую участвуют в конфликте.