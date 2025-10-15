Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости достижения договорённостей между Европейским союзом и Россией по урегулированию украинского конфликта, несмотря на всю сложность этой задачи. Такое мнение он выразил в публикации на своей странице в социальной сети.

«Если в Брюсселе не возьмутся за дело, то нас ждёт та же участь на Украине. Нас вытеснят из-за стола переговоров в зал. Или мы будем действовать так же, как американцы. Но для этого нам нужно вести переговоры с россиянами. Настойчиво и в соответствии с нашими собственными интересами. За работу, Европа!» — заявил премьер Венгрии.

Орбан также обратил внимание на то, что весь мир уже который день пытается осмыслить, как президенту США Дональду Трампу удалось установить перемирие на Ближнем Востоке. Он назвал недавнее соглашение по сектору Газа, заключённое при посредничестве США, успешным примером настойчивой дипломатической работы. По мнению Орбана, пока Брюссель два года тратил время на подготовку громких заявлений, американцы и их союзники методично и упорно продвигались к миру на Ближнем Востоке, заслужив тем самым аплодисменты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия сохраняет готовность к мирным переговорам по Украине. Он подчеркнул, что ответственность за приостановку диалога лежит не на Москве, а на европейских странах, которые подталкивают Киев к продолжению военных действий. Песков напомнил, что Путин неоднократно заявлял о своей открытости к урегулированию конфликта.