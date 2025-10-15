Кремль обвинил ЕС и Киев в срыве переговоров по Украине

Россия по-прежнему готова к мирным переговорам по Украине, однако их приостановка произошла не по вине Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, инициаторами паузы стали европейские страны, которые продолжают подталкивать Киев к военным действиям.

«Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что открыт для перевода конфликта в политико-дипломатическое русло. Но сейчас с этим проблемы — и не по нашей вине. Киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны. В таких условиях альтернатив сложившейся паузе мы не видим», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва по-прежнему исходит из необходимости политического решения, однако оно возможно лишь при наличии готовности к диалогу со стороны Украины и западных стран.