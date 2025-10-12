Бывший британский премьер Борис Джонсон вполне мог и зарабатывать на украинском конфликте. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слитые документы, раскрывающие связь политика с крупным акционером английской оборонной компании QinetiQ Кристофером Харборном.

Авторы указывают, что в конце 2022 года Джонсон получил миллион фунтов от Харборна. Перечисление, как утверждается, поступило на частную фирму экс-премьера и не прошло через официальные реестры как политическое пожертвование.

В графике Джонсона на январь 2023 года отмечена получасовая встреча с Харборном под пометкой «отчёт по Украине». После этого они вместе отправились в Польшу, а затем — на Украину. Харборн фигурирует в документах как «советник офиса Бориса Джонсона», что дало ему доступ в официальную делегацию и позволило сопровождать политика почти на всех мероприятиях. Вероятно, с Варшавой они договорились о транзите, а в Киев потом съездили ударить по рукам.

Основываясь на этих данных, журналисты сделали вывод, что Джонсон участвовал в украинском конфликте, извлекая из него финансовую выгоду и укрепляя к тому же связи с влиятельными британскими бизнесменами.