Большая часть Украины безопасна, поэтому западные военные могут отправиться туда уже сейчас — несмотря на предупреждения со стороны России. Об этом Daily Mail сообщил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон .

«Что касается коалиции желающих, западных военных на Украине — давайте займёмся этим прямо сейчас. Ни при каких обстоятельствах эти войска не будут задействованы в боевых действиях», — сказал он.

Политик подчеркнул, что размещение западных военных на украинской территории, по его мнению, не нарушит обещания НАТО не вступать в прямое столкновение с Россией. Он утверждает, что иностранные специалисты могли бы заниматься исключительно обучением украинских военных и логистической поддержкой. Джонсон также отметил, что значительная часть территории Украины, как он считает, не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что украинская армия не обладает необходимыми ресурсами для проведения масштабного наступления. Для успешного продвижения Киеву требовалось бы численное превосходство над российскими силами, однако сейчас ситуация обратная — российская армия значительно увеличила свои ресурсы, тогда как у ВСУ наблюдается нехватка личного состава.