Украинская армия не располагает достаточными ресурсами для начала широкомасштабного наступления. Об этом пишет The American Conservative.

«Украинское наступление потребовало бы, чтобы вооружённые силы Украины превосходили российские силы численностью. Но баланс смещается в другую сторону: у неё не хватает войск, в то время как российские вооруженные силы существенно увеличиваются», — говорится в публикации.

Ситуация усугубляется тем, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы и вооружение, в то время как Россия наращивает своё производство.

Также Life.ru сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 1440 военнослужащих. Наиболее существенные потери понесла украинская сторона в зонах действий группировок «Восток» (295 человек) и «Центр» (свыше 530 человек).