«Это грустно»: Борис Джонсон расстроен, что Украина больше не интересна британцам
Борис Джонсон заявил, что его печалит отсутствие интереса британцев к Украине
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Экс-глава британского правительства Борис Джонсон выразил сожаление из-за снижения интереса британцев к ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Telegraph.
«Интерес к Украине и склонность к ней сейчас настолько низки. Я нахожу это довольно грустным», — сказал британский политик.
Джонсон заявил, что некоторые его украинские друзья уже не считают Великобританию тем «лидером и мыслителем», каким она якобы раньше была.
Бывший британский премьер отметил, что пока не намерен возвращаться в политику, поскольку не знает, каким образом он мог бы сейчас пригодиться своей стране. Однако об Украине Джонсон будет продолжать говорить.
В четверг аналитический центр British Foreign Policy Group опубликовал опрос общественного мнения с интересными результатами. Оказалось, что у британцев больше нет желания поддерживать Украину. Особенно сильно эта тема не интересна представителям молодого поколения.
А вот в Германии у властей преобладают другие настроения. Недавно глава МИД ФРГ заявил, что Украина никогда не проиграет России на поле боя благодаря усилиям коллективного Запада, который оказывает колоссальную поддержку ВСУ. По его словам, Киев должен победить.