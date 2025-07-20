«Это грустно»: Борис Джонсон расстроен, что Украина больше не интересна британцам

Экс-глава британского правительства Борис Джонсон выразил сожаление из-за снижения интереса британцев к ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Интерес к Украине и склонность к ней сейчас настолько низки. Я нахожу это довольно грустным», — сказал британский политик.

Джонсон заявил, что некоторые его украинские друзья уже не считают Великобританию тем «лидером и мыслителем», каким она якобы раньше была.

Бывший британский премьер отметил, что пока не намерен возвращаться в политику, поскольку не знает, каким образом он мог бы сейчас пригодиться своей стране. Однако об Украине Джонсон будет продолжать говорить.

В четверг аналитический центр British Foreign Policy Group опубликовал опрос общественного мнения с интересными результатами. Оказалось, что у британцев больше нет желания поддерживать Украину. Особенно сильно эта тема не интересна представителям молодого поколения.