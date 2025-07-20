«Готовы двигаться!» В Кремле согласны быстро завершить конфликт на Украине

Москва располагает ресурсами и желанием для оперативного продвижения к урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для России приоритетом остаётся достижение поставленных целей, которые остаются неизменными и ясными.