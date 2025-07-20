«Готовы двигаться!» В Кремле согласны быстро завершить конфликт на Украине
Песков: Москва готова урегулировать украинский конфликт, для этого есть средства
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Москва располагает ресурсами и желанием для оперативного продвижения к урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для России приоритетом остаётся достижение поставленных целей, которые остаются неизменными и ясными.
«Россия готова двигаться быстро [в вопросе урегулирования на Украине]. Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны, они не меняются. Но процесс зависит не только от нас», — отметил Песков.
Ранее Владимир Зеленский призвал провести следующих раунд переговоров между РФ и Украиной на следующей неделе. В Москве подтвердили получение такого предложения. При этом украинский политик продолжает добиваться личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Политологи считают, что он хочет получить гарантии безопасности лично для себя.