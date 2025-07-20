Правительство Германии отказалось признать разгром Украины на поле боя

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что Украина никогда не проиграет России на поле битвы. По его словам, Киев получает огромную поддержку со стороны Запада, а значит должен дойти до победы.

«Нет. Вся Европа поддерживает Украину, и Соединённые Штаты Америки также готовы оказать поддержку», — ответил Вадефуль на вопрос о победе российских войск в интервью немецкому изданию Bild.