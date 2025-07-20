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20 июля, 08:10

Правительство Германии отказалось признать разгром Украины на поле боя

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Украина не проигрывает в конфликте с Россией

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что Украина никогда не проиграет России на поле битвы. По его словам, Киев получает огромную поддержку со стороны Запада, а значит должен дойти до победы.

«Нет. Вся Европа поддерживает Украину, и Соединённые Штаты Америки также готовы оказать поддержку», — ответил Вадефуль на вопрос о победе российских войск в интервью немецкому изданию Bild.

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Ранее газета Bild написала, что в Германии пропал 1 миллиард евро, предназначавшийся для помощи Украине. Это расхождение возникло после того, как экс-глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал Киеву 9 миллиардов евро на 2025 год, но правительство Германии теперь говорит лишь о 8 миллиардах. Судьба исчезнувшей суммы до сих пор неизвестна.

Татьяна Миссуми
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