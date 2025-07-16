В Кремле увидели «остатки разума» у властей Германии после решения по Taurus для Киева
Песков: В ФРГ остаются остатки разума по вопросу поставок Украине ракет Taurus
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Германия пока воздерживается от передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus («Таурус»), что может свидетельствовать о сохранении здравого смысла среди европейских политиков. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что, согласно заявлениям бывшего президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует поставок дальнобойного оружия. Что касается европейских стран, то ситуация остаётся неоднозначной. В частности, из Германии поступали противоречивые сигналы. Однако в случае с ракетами Taurus, по словам Пескова, пока наблюдается проявление осторожности, так как Берлин заявляет об отсутствии планов по их передаче.
Напомним, что разговоры о поставке Taurus разгорелись с новой силой, когда канцлер Германии Фридрих Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Сообщалось, что сразу за ФРГ такое решение приняла Британия, Франция и США. Однако решение канцлера Германии о поставках Taurus было вскоре заблокировано. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на днях заявил, что Германия не передаст Киеву «Таурус».
TAURUS KEPD 350/150 (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Разрабатывалась (с 1998 по 2004 год) и производится (с конца 2004 года) Taurus Systems GmbH в Шробенхаузене. Это совместное предприятие MBDA Deutschland (LFK — Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.