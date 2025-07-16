Германия пока воздерживается от передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus («Таурус»), что может свидетельствовать о сохранении здравого смысла среди европейских политиков. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что, согласно заявлениям бывшего президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует поставок дальнобойного оружия. Что касается европейских стран, то ситуация остаётся неоднозначной. В частности, из Германии поступали противоречивые сигналы. Однако в случае с ракетами Taurus, по словам Пескова, пока наблюдается проявление осторожности, так как Берлин заявляет об отсутствии планов по их передаче.

Напомним, что разговоры о поставке Taurus разгорелись с новой силой, когда канцлер Германии Фридрих Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Сообщалось, что сразу за ФРГ такое решение приняла Британия, Франция и США. Однако решение канцлера Германии о поставках Taurus было вскоре заблокировано. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на днях заявил, что Германия не передаст Киеву «Таурус».