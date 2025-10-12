Валдайский форум
12 октября, 12:01

Лукашенко дал совет Зеленскому ради будущего Украины

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к скорейшим переговорам по мирному урегулированию кризиса ради будущего Украины. По его словам, счастье в Незалежную могут принести только славянские государства.

«Хотелось бы, чтобы Зеленский услышал мои предложения и понял, что счастье на Украину принесут только славянские государства. Поэтому надо сесть и договориться», — заявил Лукашенко журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Также президент Белоруссии отметил, что замедление мирных переговоров связано с позицией Зеленского. Он также подчеркнул, что текущая ситуация в зоне конфликта создаёт угрозу существованию Украины как суверенного государства.

