Лукашенко дал совет Зеленскому ради будущего Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к скорейшим переговорам по мирному урегулированию кризиса ради будущего Украины. По его словам, счастье в Незалежную могут принести только славянские государства.

«Хотелось бы, чтобы Зеленский услышал мои предложения и понял, что счастье на Украину принесут только славянские государства. Поэтому надо сесть и договориться», — заявил Лукашенко журналисту «России 1» Павлу Зарубину.