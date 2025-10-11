Лукашенко: США предложили России план, который может остановить конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США представили России проект по урегулированию конфликта на Украине, способный положить конец военным действиям.

По словам Лукашенко, российский лидер Владимир Путин подробно изложил ему содержание переговоров на Аляске, включая достигнутые соглашения, а также объяснил ситуацию до и после встречи с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что инициатива исходила от американской стороны, а не российской. Путин, по словам Лукашенко, подтвердил существование предложения, которое могло бы остановить конфликт. Лукашенко отметил, что при принятии этого документа «сегодня бы прекратилась война».

А ранее Лукашенко назвал глупым решение Нобелевского комитета о не присуждении премии мира американскому лидеру Дональду Трампу. Он выразил критику в адрес комитета, указав, что в последние годы премия вручалась неподобающим кандидатам. В качестве примера он привёл бывшего главу Белого дома Барака Обаму, который получил награду в 2009-м году.