Лукашенко призвал страны СНГ не втягиваться в «опаснейшие авантюры»
Обложка © Life.ru
Следует избегать втягивания стран СНГ в опасные для всего человечества авантюры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству», — сказал белорусский лидер на саммите стран СНГ в Душанбе.
Лукашенко подчеркнул, что безопасность Содружества имеет первостепенное значение.
Ранее Лукашенко заявил, что возродить Советский Союз сегодня невозможно. Однако, по его словам, сохранение общего экономического пространства в рамках СНГ является критически важным.
