Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 10:44

Лукашенко призвал страны СНГ не втягиваться в «опаснейшие авантюры»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следует избегать втягивания стран СНГ в опасные для всего человечества авантюры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству», — сказал белорусский лидер на саммите стран СНГ в Душанбе.

Лукашенко подчеркнул, что безопасность Содружества имеет первостепенное значение.

«Вынуждают уйти»: Белорусский МИД сообщил об условии ЕС для Молдавии и Украины
«Вынуждают уйти»: Белорусский МИД сообщил об условии ЕС для Молдавии и Украины

Ранее Лукашенко заявил, что возродить Советский Союз сегодня невозможно. Однако, по его словам, сохранение общего экономического пространства в рамках СНГ является критически важным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Белоруссия
  • снг
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar