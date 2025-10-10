Лукашенко оценил возможность восстановления СССР. Вот что он сказал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возродить Советский Союз сегодня невозможно. Однако, по его словам, сохранение общего экономического пространства в рамках СНГ является критически важным.

«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, — это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», — сказал белорусский лидер на саммите стран СНГ в Душанбе.

Он подчеркнул, что без прочной экономической основы сотрудничество в СНГ, будь то в политической, дипломатической или военной сферах, не будет иметь смысла.

Ранее Лукашенко пообщался с лидерами Азербайджана и Армении перед началом официальной части саммита СНГ, где пошутил про премьер-министра Никола Пашиняна. Короткий диалог между руководителями государств был запечатлён на видео.