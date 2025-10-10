Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 08:48

«Было больше»: Путин поспорил с Пашиняном о товарообороте России и Армении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На саммите СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не пришли к единой цифре по объёмам взаимного товарооборота. Разногласия касались как текущего года, так и предыдущего.

Путин поспорил с Пашиняном о товарообороте России и Армении на саммите СНГ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Пашинян заявил, что в этом году объём взаимной торговли составил 4 млрд долларов. Путин, однако, выразил мнение, что цифра занижена, подчеркнув, что в прошлом году объём был выше и в текущем году также будет больше.

«Нет. Больше. В прошлом году было больше и в этом будет больше. Это очевидно просто», — сказал российский лидер.

Пашинян взял курс на укрепление отношений Армении и России
Пашинян взял курс на укрепление отношений Армении и России

Ранее Путин провёл переговоры с Пашиняном в представительском кабинете Первого корпуса Кремля. Встреча стала завершением цикла международных переговоров, проведённых российским лидером 25 сентября.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar