«Было больше»: Путин поспорил с Пашиняном о товарообороте России и Армении

На саммите СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не пришли к единой цифре по объёмам взаимного товарооборота. Разногласия касались как текущего года, так и предыдущего.

Путин поспорил с Пашиняном о товарообороте России и Армении на саммите СНГ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Пашинян заявил, что в этом году объём взаимной торговли составил 4 млрд долларов. Путин, однако, выразил мнение, что цифра занижена, подчеркнув, что в прошлом году объём был выше и в текущем году также будет больше.

«Нет. Больше. В прошлом году было больше и в этом будет больше. Это очевидно просто», — сказал российский лидер.

Ранее Путин провёл переговоры с Пашиняном в представительском кабинете Первого корпуса Кремля. Встреча стала завершением цикла международных переговоров, проведённых российским лидером 25 сентября.