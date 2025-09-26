Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в представительском кабинете Первого корпуса Кремля. Встреча завершила серию международных переговоров, которые российский лидер провёл 25 сентября.

Путин встретился с премьер-министром Армении Пашиняном в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Со стороны российской делегации в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Начало беседы Путина с Пашиняном. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на международное мероприятие, посвящённое развитию атомной отрасли. Это естественно, поскольку всё-таки в Армении функционирует атомная электростанция, которая, как вы сами на форуме сказали, обеспечивает 30 процентов электроэнергии в стране. Всё-таки это серьёзный показатель — 30 процентов, треть всего электричества выдаёт атомная электростанция. И «Росатом» работает сейчас над продлением срока работы этой АЭС, поэтому ваше присутствие на форуме, конечно, вполне логично», — отметил в ходе разговора российский лидер.

Пашинян поблагодарил Путина за приглашение и отметил, что стороны работают над продлением срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. Кроме того, премьер затронул тему спада во взаимном товарообороте, уточнив, что связано это с некоторыми глобальными процессами. Но выразил готовность работы над тем, чтобы взаимная торговля продолжала расти.

Напомним, форум World Atomic Week проходит на ВДНХ с 25 по 28 сентября. В этом событии примут участие лидеры государств, обладающих атомными программами, а также предприниматели, учёные и представители власти. Деловая часть форума будет проходить под лозунгом «Всё начинается с атома». В ходе открытия мероприятия президент Путин отметил, что Россия вступает в новую эру развития атомных технологий, которые станут важнейшим фактором для международного экономического сотрудничества.