Скляр: Путин ознаменовал наступление новой эпохи в атомной сфере

Россия вступает в новую эпоху развития атомных технологий, которые станут ключевым фактором международного экономического сотрудничества. Такое заявление президента России Владимира Путина на открытии Международного форума «Мировая атомная неделя» процитировал зампред комитета ГД по промышленности и торговле Геннадий Скляр.

«Наш Президент сегодня очень сильно сказал, что мы вступаем в новую эпоху развития атомных технологий, и именно это станет важнейшим фактором межгосударственного экономического сотрудничества», — заявил Скляр.

Вице-спикер думского комитета по промышленности добавил, что президент обозначил лидирующую роль России в развитии отрасли как непреложный факт. Парламентарий также охарактеризовал форум как уникальное событие, отметив, что впервые десятки стран, вошедшие в атомный клуб при содействии РФ, совместно обсуждают стратегию развития атомной энергетики.

Ранее в ходе выступления на форуме Путин заявил о готовности к серийному производству малых атомных электростанций, включая как наземные, так и плавучие проекты. По его словам, малые атомные электростанции, являющиеся одним из наиболее многообещающих сегментов глобальной энергетики, отличаются большей компактностью по сравнению с классическими АЭС, сокращёнными сроками возведения и возможностью использования в изолированных регионах.