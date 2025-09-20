Пашинян взял курс на укрепление отношений Армении и России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на укрепление отношений с Российской Федерацией, важность которых сложно переоценить. Он заявил об этом на седьмом съезде правящей партии «Гражданский договор», выступление транслировали местные телеканалы в прямом эфире.

«Отношения с Россией, как я уже имел возможность говорить, находятся на этапе трансформации. И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы пойдём по пути укрепления отношений с Россией. И наш политический диалог продолжит быть активным» — сказал Пашинян.