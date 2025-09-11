Пашинян едет к Путину в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни отправится в Россию и планирует провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована», — сказал он, подчеркнув, что визиты подобного уровня не проходят без контактов с российским лидером.