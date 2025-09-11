Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 09:33

Пашинян едет к Путину в Москву

Симонян: Пашинян планирует встретиться с Путиным во время визита в Россию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни отправится в Россию и планирует провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована», — сказал он, подчеркнув, что визиты подобного уровня не проходят без контактов с российским лидером.

Визит проходит на фоне заметного охлаждения отношений Армении и России. После событий в Нагорном Карабахе и усиления контактов Еревана с Западом в политических кругах обсуждают, что союз двух стран переживает кризис. Пашинян не раз критиковал работу ОДКБ и заявлял о необходимости «диверсифицировать» внешнюю политику, однако при этом продолжает вести диалог с Москвой.

Пашинян летит сдавать суверенитет: за сколько он продал Армению?
Пашинян летит сдавать суверенитет: за сколько он продал Армению?
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar