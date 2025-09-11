Пашинян едет к Путину в Москву
Симонян: Пашинян планирует встретиться с Путиным во время визита в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни отправится в Россию и планирует провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.
«Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована», — сказал он, подчеркнув, что визиты подобного уровня не проходят без контактов с российским лидером.
Визит проходит на фоне заметного охлаждения отношений Армении и России. После событий в Нагорном Карабахе и усиления контактов Еревана с Западом в политических кругах обсуждают, что союз двух стран переживает кризис. Пашинян не раз критиковал работу ОДКБ и заявлял о необходимости «диверсифицировать» внешнюю политику, однако при этом продолжает вести диалог с Москвой.