«Никол Воваевич без нас никуда»: Лукашенко пошутил с Алиевым над Пашиняном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с лидерами Азербайджана и Армении перед началом официальной части саммита СНГ, где пошутил про премьер-министра Никола Пашиняна. Короткий диалог между руководителями государств был запечатлен на видео, которое опубликовал медиаресурс «Пул первого».

Лукашенко и Алиев на встрече. Видео © Telegram / Пул Первого

«Ильхам Гейдарович, а вы говорили «не приедет», переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда», — обратился Лукашенко к Алиеву и Пашиняну.

Пашинян удивленно спросил, как это он не приедет, и поинтересовался, куда именно.

Общение глав государств произошло в зале, где президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречал участников саммита.