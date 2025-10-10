«Никол Воваевич без нас никуда»: Лукашенко пошутил с Алиевым над Пашиняном
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с лидерами Азербайджана и Армении перед началом официальной части саммита СНГ, где пошутил про премьер-министра Никола Пашиняна. Короткий диалог между руководителями государств был запечатлен на видео, которое опубликовал медиаресурс «Пул первого».
Лукашенко и Алиев на встрече. Видео © Telegram / Пул Первого
«Ильхам Гейдарович, а вы говорили «не приедет», переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда», — обратился Лукашенко к Алиеву и Пашиняну.
Пашинян удивленно спросил, как это он не приедет, и поинтересовался, куда именно.
Общение глав государств произошло в зале, где президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречал участников саммита.
Напомним, что 9 октября начался официальный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан, в ходе которого он провел переговоры с президентом Эмомали Рахмоном. Итогом встречи в Душанбе стало подписание ряда двусторонних соглашений. Впоследствии Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принял участие в саммите Россия — Центральная Азия, что говорит об активной международной позиции российского лидера.
