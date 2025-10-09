Переговоры Путина и Рахмона в Душанбе завершились подписанием соглашений

Переговоры президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона завершились в Душанбе подписанием ключевых двусторонних документов.

Встреча глав государств проходила в узком и расширенном составах и продлилась около двух часов. Центральным событием стало подписание совместного заявления об углублении стратегического партнёрства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.

По итогам переговоров стороны также подписали пакет двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества. В число документов вошли договорённости о развитии взаимодействия в области торгово-экономических отношений, регулирования миграционных процессов, информационных технологий, транспортной инфраструктуры, а также сотрудничества в гуманитарной сфере, включая образование и здравоохранение.

Запланированы заключительные мероприятия визита — выступления лидеров двух стран с заявлениями для представителей СМИ, где будут подведены основные итоги этой встречи.

Напомним, что сегодня Путин осуществлял важные мероприятия в рамках государственного визита в Таджикистан. Поездка, начавшаяся вечером 8 октября, направлена на укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Душанбе, а также на обсуждение вопросов региональной безопасности и экономического сотрудничества. Президент России выразил благодарность своему таджикскому коллеге, подчеркнув, что у них была возможность обсудить наиболее важные темы наедине.