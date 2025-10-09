Путин сообщил, что обсудил с Рахмоном наиболее чувствительные темы
Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В рамках своего государственного визита в Таджикистан президент России Владимир Путин проинформировал, что ему удалось провести с президентом Эмомали Рахмоном личную беседу, посвящённую наиболее острым аспектам двусторонних отношений. Глава российского государства выразил признательность своему таджикскому коллеге, отметив, что они уже имели возможность «с глазу на глаз проговорить наиболее чувствительные темы», упомянув, что этот разговор состоялся еще накануне вечером.
Кроме того, Путин тепло поблагодарил Эмомали Рахмона за гостеприимство накануне, подчеркнув, что та дружеская атмосфера, созданная «за чашкой чая», позволила лидерам обстоятельно и без спешки рассмотреть как актуальные региональные вызовы, так и векторы дальнейшего сотрудничества между странами.
Напомним, Путин сегодня проводит ключевые мероприятия государственного визита в Республику Таджикистан. Поездка, начавшаяся вечером 8 октября, направлена на укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Душанбе, а также на обсуждение региональной безопасности и экономического сотрудничества. В рамках встречи Путин уже заявил, что Москва и Таджикистан работают в сфере обороны.
