Путин сообщил, что обсудил с Рахмоном наиболее чувствительные темы

В рамках своего государственного визита в Таджикистан президент России Владимир Путин проинформировал, что ему удалось провести с президентом Эмомали Рахмоном личную беседу, посвящённую наиболее острым аспектам двусторонних отношений. Глава российского государства выразил признательность своему таджикскому коллеге, отметив, что они уже имели возможность «с глазу на глаз проговорить наиболее чувствительные темы», упомянув, что этот разговор состоялся еще накануне вечером.

Кроме того, Путин тепло поблагодарил Эмомали Рахмона за гостеприимство накануне, подчеркнув, что та дружеская атмосфера, созданная «за чашкой чая», позволила лидерам обстоятельно и без спешки рассмотреть как актуальные региональные вызовы, так и векторы дальнейшего сотрудничества между странами.