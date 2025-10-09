Начались российско-таджикистанские переговоры в расширенном составе

Переговоры на высшем уровне между главами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном перешли в расширенный формат с участием полносоставных делегаций. Мероприятие развернулось в зале «Истиклол» в Дворце наций.

Российскую сторону на этих многосторонних консультациях представлял внушительный состав ключевых фигур правительства и ведомств. В него вошли вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, заместитель главы Администрации Максим Орешкин, а также советник по международным вопросам Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Делегация также включала руководителей силового блока и экономического блока: министров обороны Андрея Белоусова, внутренних дел Владимира Колокольцева, экономического развития Максима Решетникова, финансов Антона Силуанова, юстиции Константина Чуйченко, промышленности и торговли Антона Алиханова, труда Антона Котякова, просвещения Сергея Кравцова, здравоохранения Михаила Мурашко и транспорта Андрея Никитина. Кроме того, в переговорной группе присутствовали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и ряд других официальных лиц.

Как было ранее заявлено помощником президента Юрием Ушаковым, повестка дня охватывала максимально широкий спектр двусторонних отношений: от политической координации и вопросов безопасности до экономического партнерства, торговли, а также сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах. Также планировался обмен позициями по самым острым аспектам международной и региональной повестки дня.

Визит Путина в Таджикистан — уже 13-й по счёту за время его президентства, что подчеркивает особую роль республики в российской внешней политике. Таджикистан входит в «восьмерку» стран, наиболее часто посещаемых главой государства, уступая лишь нескольким ключевым партнёрам.