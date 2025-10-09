Путин заявил о работе России и Таджикистана в области обороны

В ходе переговоров с Эмомали Рахмоном в Душанбе российский лидер Владимир Путин верифицировал роль России как фундаментального гаранта безопасности Таджикистана. Он указал, что, принимая во внимание деликатную ситуацию в прилегающих районах, оборонное взаимодействие между двумя государствами усиливается систематически.

Российский президент подчеркнул ценность их статуса надёжных союзников. Он заявил, что Россия дорожит этим доверием и неукоснительно выполнит все свои союзнические обязательства в текущих условиях.

«В области безопасности и обороны мы проводим постоянную работу, имея в виду и ту непростую ситуацию, которая складывается в регионе. Мы надёжные союзники. И Россия, безусловно, очень дорожит [этим] и будет выполнять все союзнические обязательства», — заявил Путин.

Напомним, Путин сегодня проводит ключевые мероприятия государственного визита в Республику Таджикистан. Поездка, начавшаяся вечером 8 октября, направлена на укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Душанбе, а также на обсуждение региональной безопасности и экономического сотрудничества.