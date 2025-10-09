Валдайский форум
9 октября, 07:06

Путин — Рахмону: Суть отношений Москвы и Душанбе отражается в пышности госвизита

Обложка © kremlin

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан демонстрируют уверенный и яркий рост, что было подчеркнуто торжественностью и размахом государственного визита, которым Душанбе встретил главу российского государства. Президент РФ Владимир Путин, выступая на переговорах со своим таджикистанским визави Эмомали Рахмоном, особо отметил это соответствие.

«Спасибо вам прежде всего за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом. Это связано с определенной внешней стороной дела — с протокольной, но суть наших отношений, наполнение наших отношений соответствует внешней атрибутике», — отметил глава государства.

Начинается государственный визит Путина в Таджикистан

Напомним, Путин сегодня проводит ключевые мероприятия государственного визита в Республику Таджикистан. Поездка, начавшаяся вечером 8 октября, направлена на укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Душанбе, а также на обсуждение региональной безопасности и экономического сотрудничества.

