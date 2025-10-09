Валдайский форум
Регион
9 октября, 06:35

Начинается государственный визит Путина в Таджикистан

Обложка © Life.ru

Государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Таджикистан официально стартовал.

Событие, имеющее стратегическое значение для двусторонних отношений, началось с поистине кинематографичного момента. Глава российского государства прибыл непосредственно к парадному входу в монументальный Дворец Нации, избрав для этого собственный флагманский лимузин — «Аурус».

Начинается государственный визит Путина в Таджикистан. Видео © Кремль Новости

На площади уже развернулась торжественная панорама: ввысь устремлены государственные символы обеих стран, а выстроенный почетный караул замер в ожидании. Военный оркестр наполнил воздух торжественными, но строгими маршами, знаменуя начало официальной встречи Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны документы, укрепляющие многовекторное партнерство Москвы и Душанбе.

Опубликована программа визита Путина в Таджикистан

В рамках поездки Путина в Таджикистан запланировано его участие в двух крупных многосторонних форумах: саммите формата «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств-участников СНГ. Встреча с журналистами будет организована по завершении президентом всей программы мероприятий. Напомним, визит Путина в Таджикистан начался с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони.

