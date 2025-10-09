Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

9 октября, 15:11

Путин и другие лидеры отправились на неформальный обед в Душанбе

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран СНГ после завершения заседания саммита Россия — Центральная Азия отправились на неформальный обед. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и другие лидеры отправились на неформальный обед в Душанбе. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Лидеры прошли по территории правительственной резиденции в Душанбе, украшенной масштабными инсталляциями из овощей и фруктов.

Напомним,9 октября стартовал государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Таджикистан. Он встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном, переговоры лидеров в Душанбе завершились подписанием соглашений. Затем Путин встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, а позже — принял участие в заседании саммита Россия — Центральная Азия.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Таджикистан
  • Эмомали Рахмон
  • Мировая политика
  • Политика
