Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран СНГ после завершения заседания саммита Россия — Центральная Азия отправились на неформальный обед. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и другие лидеры отправились на неформальный обед в Душанбе. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Лидеры прошли по территории правительственной резиденции в Душанбе, украшенной масштабными инсталляциями из овощей и фруктов.