Путин и другие лидеры отправились на неформальный обед в Душанбе
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран СНГ после завершения заседания саммита Россия — Центральная Азия отправились на неформальный обед. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и другие лидеры отправились на неформальный обед в Душанбе. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Лидеры прошли по территории правительственной резиденции в Душанбе, украшенной масштабными инсталляциями из овощей и фруктов.
Напомним,9 октября стартовал государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Таджикистан. Он встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном, переговоры лидеров в Душанбе завершились подписанием соглашений. Затем Путин встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, а позже — принял участие в заседании саммита Россия — Центральная Азия.
