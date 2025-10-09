Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

9 октября, 10:59

Роскошную резиденцию Путина в Таджикистане украсили горами фруктов

Обложка © Telegram/ Юнашев LIVE

Временную резиденцию президента России Владимира Путина в Таджикистане украсили композициями из фруктов. Целые горы яблок, тыкв, дынь, мандаринов и других даров природы стали необычным декором резиденции. Кадрами поделился в своём телеграм-канале корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Временную резиденцию Путина в Таджикистане украсили фруктами. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE

Напомним, что Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом, который продлится до 10 октября. В Душанбе он примет участие в ключевых многосторонних встречах: саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств СНГ. Брифинг для представителей СМИ состоится после того, как президент выполнит всю намеченную программу. На территории временной резиденции Путин проведёт встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Таджикистан
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
