Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 12:46

Путин прибыл на заседание саммита Россия — Центральная Азия

Обложка © Кремль Новости

Обложка © Кремль Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл во Дворец приемов правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе, где должен был начаться Второй саммит Россия — Центральная Азия.

Путин прибыл на заседание саммита Россия — Центральная Азия. Видео © Кремль Новости

Хозяин предстоящей встречи, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лично поприветствовал российского лидера.

Сообщается, что к моменту прибытия Путина на площадку саммита уже съехались главы Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. По сложившейся традиции, после того как все участники собрались, была сделана общая фотография.

Россия и Таджикистан подписали договоры о развитии трудовой миграции
Россия и Таджикистан подписали договоры о развитии трудовой миграции

Напомним, что Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. В ходе переговоров с лидером страны Рахмоном президент РФ рассказал о сотрудничестве в оборонной сфере между странами. Стороны также подписали ряд соглашений. Затем глава государства провёл встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, где обсуждалась тема крушения самолёта Azal.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Таджикистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar