Путин прибыл на заседание саммита Россия — Центральная Азия

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл во Дворец приемов правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе, где должен был начаться Второй саммит Россия — Центральная Азия.

Сообщается, что к моменту прибытия Путина на площадку саммита уже съехались главы Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. По сложившейся традиции, после того как все участники собрались, была сделана общая фотография.