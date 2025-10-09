Путин прибыл на заседание саммита Россия — Центральная Азия
Обложка © Кремль Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл во Дворец приемов правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе, где должен был начаться Второй саммит Россия — Центральная Азия.
Путин прибыл на заседание саммита Россия — Центральная Азия. Видео © Кремль Новости
Хозяин предстоящей встречи, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лично поприветствовал российского лидера.
Сообщается, что к моменту прибытия Путина на площадку саммита уже съехались главы Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. По сложившейся традиции, после того как все участники собрались, была сделана общая фотография.
Напомним, что Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. В ходе переговоров с лидером страны Рахмоном президент РФ рассказал о сотрудничестве в оборонной сфере между странами. Стороны также подписали ряд соглашений. Затем глава государства провёл встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, где обсуждалась тема крушения самолёта Azal.
