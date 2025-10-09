Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 10:01

Россия и Таджикистан подписали договоры о развитии трудовой миграции

Обложка © Life.ru

По результатам переговоров на высшем уровне в Душанбе между Россией и Таджикистаном был заключен обширный пакет двусторонних соглашений, охватывающий, в частности, сферу трудовой миграции.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проинформировал журналистов, что в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным были утверждены документы по ключевым направлениям сотрудничества. Он уточнил, что соглашения, касающиеся трудовой миграции, направлены на укрепление правовой базы для дальнейшего развития взаимодействия в этой области.

Напомним, что Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. В ходе переговоров с лидером страны Рахмоном президент РФ подчеркнул о сотрудничестве в оборонной сфере между странами. Стороны также подписали ряд соглашений.

Оксана Попова
