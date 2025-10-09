Путин назвал 201-ю военную базу РФ в Таджикистане гарантом безопасности

По завершении российско-таджикистанских переговоров президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что 201-я военная база России в Таджикистане играет ключевую роль в обеспечении безопасности как самой республики, так и всего сопредельного региона.

Российский лидер заявил, что данная дислоцированная база выступает одним из основных гарантов стабильности в Таджикистане и Центральноазиатском регионе в целом.

Кроме того, Путин отметил, что Москва традиционно вносит значительный вклад в поддержание мира и устойчивости в Центральной Азии. Он добавил, что Россия развивает тесное взаимодействие с таджикистанскими партнерами, углубляя сотрудничество в оборонной сфере, военно-техническом партнерстве, а также в области противодействия терроризму и наркотрафику. Президент РФ также выразил готовность Москвы к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества с Душанбе.

201-я военная база (201-я Гатчинская дважды Краснознаменная военная база) — это крупнейшее за пределами России соединение Вооружённых Сил РФ, дислоцированное на территории Республики Таджикистан. База находится в Таджикистане на основании Договора о статусе и условиях нахождения соединений Вооружённых Сил Российской Федерации, дислоцированных в Республике Таджикистан.

Напомним, что Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. В ходе переговоров с лидером страны Рахмоном президент РФ подчеркнул о сотрудничестве в оборонной сфере между странами. Стороны также подписали ряд соглашений.