Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

В Душанбе стартовала встреча президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Переговоры проходят в резиденции Кохи Сомон, сообщает журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Перед началом беседы лидеры обменялись рукопожатием и коротко поприветствовали друг друга. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и региональную повестку.