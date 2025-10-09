Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе
Обложка © Life.ru
В Душанбе стартовала встреча президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Переговоры проходят в резиденции Кохи Сомон, сообщает журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Путин и Алиев обменялись рукопожатиями. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Перед началом беседы лидеры обменялись рукопожатием и коротко поприветствовали друг друга. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и региональную повестку.
В рамках поездки Путина в Таджикистан запланировано его участие в двух крупных многосторонних форумах: саммите формата «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств-участников СНГ. Встреча с журналистами будет организована по завершении президентом всей программы мероприятий. Напомним, визит Путина в Таджикистан начался с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони.
