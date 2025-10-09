Валдайский форум
9 октября, 11:33

Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Обложка © Life.ru

В Душанбе стартовала встреча президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Переговоры проходят в резиденции Кохи Сомон, сообщает журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Путин и Алиев обменялись рукопожатиями. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Перед началом беседы лидеры обменялись рукопожатием и коротко поприветствовали друг друга. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и региональную повестку.

Песков выразил оптимистичный настрой России перед встречей Путина и Алиева
В рамках поездки Путина в Таджикистан запланировано его участие в двух крупных многосторонних форумах: саммите формата «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств-участников СНГ. Встреча с журналистами будет организована по завершении президентом всей программы мероприятий. Напомним, визит Путина в Таджикистан начался с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

