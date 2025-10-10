Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 10:18

«Вынуждают уйти»: Белорусский МИД сообщил об условии ЕС для Молдавии и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Странам СНГ, стремящимся в Евросоюз, предлагают отказаться от некоторых механизмов Содружества, но они при этом сохраняют выгодные для себя соглашения с СНГ. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

«Некоторые государства охотно сегодня сохраняют каналы взаимодействия по линии таможенных, пограничных служб, по вопросам транспортного сообщения. <...> Там, где сегодня они уже встали на рельсы, либо собираются становиться на рельсы мнимого какого-то, абсолютно, правда, мнимого вступления в ЕС — такой фетиш за тысячу гор, который никогда к ним не придёт, — вот там они, конечно, по этим направлениям их вынуждают просто уйти из соответствующих механизмов сотрудничества в рамках СНГ», — сказал он, говоря об участии Украины и Молдавии в СНГ.

Глава МИД Белоруссии отметил, что эти государства оставляют за собой возможность поддерживать ряд соглашений, особенно в сфере экономики. Он также привёл пример страны-партнера по ОДКБ, которая снизила свою вовлечённость в организацию из-за невыгодных условий, но при этом сохраняет своё членство там, где это ей приносит пользу.

Орбан: Шантаж Киева не заставит Венгрию снять вето на вступление Украины в ЕС
Орбан: Шантаж Киева не заставит Венгрию снять вето на вступление Украины в ЕС

Ранее Владимир Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз, чтобы обойти блокирующую позицию Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление экс-комика, указав, что решение о вступлении принимают не киевские власти, а страны ЕС. Он отметил, что такое решение требует единого согласия всех членов Евросоюза, и Венгрия выступает против.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Молдавия
  • Белоруссия
  • снг
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar