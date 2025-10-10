«Вынуждают уйти»: Белорусский МИД сообщил об условии ЕС для Молдавии и Украины

Странам СНГ, стремящимся в Евросоюз, предлагают отказаться от некоторых механизмов Содружества, но они при этом сохраняют выгодные для себя соглашения с СНГ. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

«Некоторые государства охотно сегодня сохраняют каналы взаимодействия по линии таможенных, пограничных служб, по вопросам транспортного сообщения. <...> Там, где сегодня они уже встали на рельсы, либо собираются становиться на рельсы мнимого какого-то, абсолютно, правда, мнимого вступления в ЕС — такой фетиш за тысячу гор, который никогда к ним не придёт, — вот там они, конечно, по этим направлениям их вынуждают просто уйти из соответствующих механизмов сотрудничества в рамках СНГ», — сказал он, говоря об участии Украины и Молдавии в СНГ.

Глава МИД Белоруссии отметил, что эти государства оставляют за собой возможность поддерживать ряд соглашений, особенно в сфере экономики. Он также привёл пример страны-партнера по ОДКБ, которая снизила свою вовлечённость в организацию из-за невыгодных условий, но при этом сохраняет своё членство там, где это ей приносит пользу.