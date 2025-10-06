Зеленский призывает европейцев наплевать на закон ради вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз, чтобы обойти блокирующую позицию Венгрии и её премьер-министра Виктора Орбана. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

«Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без... Изменение процедуры — это значит найти путь, как без... Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии просто тормозит этот процесс...» — сказал экс-юморист.

Зеленский добавил, что в исторической перспективе будет зафиксировано, что именно один человек — действующий премьер-министр Венгрии — препятствовал вступлению Украины в ЕС. В качестве возможных решений он предложил либо изменить процедуру вступления, чтобы обойти вето, либо усилить давление на венгерское руководство для снятия блокировки.