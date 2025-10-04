Валдайский форум
4 октября, 13:56

Орбан пригрозил ЕС судом из-за попыток лишить Венгрию права вето

Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / АР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности обратиться в судебные инстанции в случае попыток Европейского союза лишить страну права вето, подчеркнув, что такие действия Брюсселя нарушают основополагающие правовые нормы сообщества. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его интервью венгерскому порталу Hetek.

«То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, – это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведёт к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде», — заявил Орбан.

Отвечая на вопрос о планах ЕС обойти венгерское вето в вопросе принятия Украины в сообщество, политик отметил, что Брюссель рассчитывает на смещение действующего правительства Венгрии в ходе предстоящих в апреле парламентских выборов.

По его словам, оппозиционные силы, являющиеся «креатурой Брюсселя» и поддерживаемые «огромными деньгами» через неправительственные организации, готовы одобрить вступление Украины в ЕС. Орбан также отметил, что в Евросоюзе открыто демонстрируют намерение сменить правительство в Будапеште, отказавшись от прежней сдержанности в подобных вопросах.

Ранее Орбан выразил беспокойство по поводу повестки второго дня саммита в Копенгагене. Он отметил, что на встрече планируется обсудить перераспределение европейских финансовых ресурсов в пользу Украины, а также рассматриваются предложения по ускоренному вступлению Киева в ЕС, в том числе с использованием юридических механизмов, и идеи финансирования поставок оружия.

