Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 17:14

Лукашенко назвал глупостью неприсуждение Трампу Нобелевской премии мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупым решение Нобелевского комитета о не присуждении премии мира американскому лидеру Дональду Трампу. Такое заявление глава республики сделал в комментарии, распространённом агентством БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что американский президент, по его мнению, действительно заслуживал эту награду. Он выразил критику в адрес комитета, указав, что в последние годы премия вручалась неподобающим кандидатам. В качестве примера он привёл бывшего главу Белого дома Барака Обаму, который получил награду в 2009-м без значимых достижений в миротворческой деятельности.

Белорусский лидер также отметил значительный вклад Трампа в развитие мирных процессов в различных регионах мира. По его мнению, такое решение Нобелевского комитета наносит ущерб международным миротворческим усилиям.

«Трамп может обидеться», — добавил Лукашенко.

«Спасибо президенту!»: Трамп поблагодарил Путина за заявление про Нобелевку
«Спасибо президенту!»: Трамп поблагодарил Путина за заявление про Нобелевку

Напомним, Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира, поскольку её вручили Марии Корине Мачадо. Награда была присуждена ей за отстаивание демократических свобод в Венесуэле и за вклад в мирный переход от авторитаризма к демократии. Президент России Владимир Путин подверг критике прошлые решения Нобелевского комитета.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Дональд Трамп
  • Нобелевская премия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar