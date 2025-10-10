Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 октября, 16:11

«Спасибо президенту!»: Трамп поблагодарил Путина за заявление про Нобелевку

Обложка © Кremlin.ru

Американский лидер Дональд Трамп выразил признательность президенту России Владимиру Путину за его высказывания по поводу Нобелевской премии мира. В своём аккаунте Truth Social республиканец опубликовал видео, где глава российского государства комментирует отсутствие у американского президента этой награды на пресс-конференции после саммита СНГ в Душанбе.

«Спасибо президенту Путину!» — написал Трамп.

Ранее Путин подверг критике прошлые решения Нобелевского комитета. В беседе с журналистами он пояснил, что присуждение награды людям, не сделавшим для этого ничего существенного, привело к утрате ею своего веса.

МИД России раскритиковал выбор лауреата Нобелевской премии мира
Напомним, Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира, поскольку её вручили Марии Корине Мачадо. Награда была присуждена ей за отстаивание демократических свобод в Венесуэле и за вклад в мирный переход от авторитаризма к демократии.

BannerImage
Наталья Демьянова
