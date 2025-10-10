«Бог с ними»: Путин высказался о Нобелевском комитете, который не дал премию Трампу

В контексте обсуждения Нобелевской премии мира, которую не получил американский лидер Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин подверг критике прошлые решения Нобелевского комитета. В беседе с журналистами он пояснил, что присуждение награды людям, не сделавшим для этого ничего существенного, привело к утрате ею своего веса.

«Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», — заявил Путин.

Президент заявил, что лично не может определить, достоин ли Трамп этой премии, но отметил активную вовлечённость американского президента в попытки урегулировать многолетние конфликты. По его словам, хотя некоторые шаги не дали результата, у Трампа остается возможность поработать над решением украинского кризиса, поскольку он демонстрирует приверженность этим вопросам. Глава государства выделил ближневосточное урегулирование как самый яркий пример его деятельности.

«Авторитет Нобелевского комитета в значительной степени утрачен. Но Бог с ними, не мне судить», — резюмировал глава государства.

Напомним, что президент США Дональд Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира, поскольку её вручили Марии Корине Мачадо. Награда была присуждена ей за отстаивание демократических свобод в Венесуэле и за вклад в мирный переход от авторитаризма к демократии.