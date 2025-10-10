Валдайский форум
10 октября, 12:23

МИД России раскритиковал выбор лауреата Нобелевской премии мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Rodrick Beiler

Решение Нобелевского комитета о вручении премии мира оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо является очередным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

«Решение Норвежского нобелевского комитета является очевидным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и может способствовать эскалации и без того весьма напряжённой обстановки в Карибском бассейне», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Напомним, что президент США Дональд Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира, поскольку её вручили Марии Корине Мачадо. Награда была присуждена ей за отстаивание демократических свобод в Венесуэле и за вклад в мирный переход от авторитаризма к демократии.

