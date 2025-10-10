Валдайский форум
10 октября, 10:13

Нобелевку сейчас дают не за мир, а за войну? В Совфеде назвали Трампа более достойным премии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию — её присудили венесуэльскому политику Марии Мачадо. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с Life.ru проследил тенденцию: Нобелевский комитет выбирает лауреатами премии мира либо людей, которые развязывают войны, а не заканчивают их, либо людей, которые выступают против своего государства.

Говоря о Нобелевском комитете, Джабаров назвал его ангажированным и скомпрометированным.

«Скажите, какой из Барака Обамы был Нобелевский лауреат? Его сделали Нобелевским лауреатом мира, а он развязал несколько войн. А про этого лидера оппозиции из Венесуэлы никто даже не слышал. Но почему-то этот комитет всегда выбирает людей, которые выступают против своего государства, против своей страны, в данном случае — против Венесуэлы», — подчеркнул Джабаров.

Сенатор считает, что Трамп больше заслужил победу: он всё же добился перемирия в секторе Газа, попытался нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией, он продолжает попытки урегулирования между Россией и Украиной.

