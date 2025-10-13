Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной в 2022 году из-за финансовых интересов. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Почему Борис Джонсон помешал скорейшему завершению конфликта на Украине? Деньги. Как и остальные его чудовищно коррумпированные «друзья» в Киеве, Борис Мясник гонится за деньгами», — написал Боуз.

Переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года в Стамбуле и, по словам участников, были близки к результату. Однако вскоре Киев отказался от обсуждения нейтрального статуса страны. Оказалось, что именно западные кураторы, включая Лондон, воспрепятствовали завершению конфликта дипломатическим путём. Так, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказывал, что после стамбульских переговоров Джонсон призвал Киев «ничего не подписывать и просто воевать», что фактически сорвало возможность договорённостей.