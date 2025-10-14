Лукашенко: Украина должна остаться на карте
Обложка © Life.ru
Украина должна остаться на карте как суверенное и независимое государство. Минск выступает за немедленное прекращение боевых действий, поскольку у сторон нет никаких причин продолжать воевать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство «БелТА».
При этом Лукашенко назвал главной проблемой на пути к достижению мира позицию Владимира Зеленского. По информации, которой располагает Минск, пауза в переговорах после трёх раундов в Стамбуле объясняется не влиянием США, России или европейских столиц, а прежде всего неполной готовностью Киева идти на компромиссы.
Ранее Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский является главной преградой к достижению мира на Украине. Позже белорусский президент призвал его встать на путь мирного урегулирования за столом переговоров, отметив, что счастье на украинскую землю принесёт лишь союз славянских государств.
