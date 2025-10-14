Лукашенко готов заключить большую сделку с Вашингтоном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить масштабную сделку с Соединёнными Штатами. Глава республики сообщил об этом, комментируя позитивную тенденцию в возобновлении двустороннего диалога.

«Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США должна будет строиться исключительно в белорусских интересах. <...> Мы готовы заключить с ними большую сделку», — приводит его слова телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко подчеркнул, что Минск готов к взаимовыгодному урегулированию, где на одной чаше весов будут находиться американские запросы, а на другой — белорусские требования. Он пообещал проинформировать общественность о деталях, когда для этого наступит подходящее время.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал потенциальную передачу Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк». Глава Белоруссии считает, что Вашингтон не пойдёт на такой радикальный шаг, а постоянные разговоры на эту тему объясняет своеобразным подходом главы Белого дома к дипломатии — от жёсткого давления к смягчению позиции и наоборот.