12 октября, 18:51

Лукашенко лично передаст Путину картину Валаама в подарок на день рождения

Александр Лукашенко и Владимир Путин на Валааме. Обложка © kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается лично передать российскому коллеге Владимиру Путину подарок на его день рождения. Это будет большая картина с пейзажами Валаама, сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Президенту России наш президент, — они об этом договорились, — свой подарок обязательно передаст лично», подробнее объяснила Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

Согласно информации пресс-службы, картина представляет собой масштабное произведение. Она создана по специальному заказу известного белорусского художника Масленикова. На картине изображены пейзажи Валаама.

Лукашенко подготовил этот подарок на день рождения Путина, который прошёл 7 октября. Однако он не смог передать его во время недавнего саммита СНГ в Душанбе.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Лукашенко посещали Валаам летом. Политики провели неформальную встречу на острове. Перед беседой они обнялись.

