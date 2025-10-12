Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом

Президент РФ Владимир Путин в шутливой форме пожаловался на главу Таджикистана Эмомали Рахмона, заявив, что тот заставлял его голодать в ожидании официального приёма. Об этом российский лидер рассказал во время неформального общения с коллегами, кадры которого опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Видео © Telegram / ЗАРУБИН

По словам российского президента, Эмомали Рахмон предлагал ему воздержаться от приёма пищи, чтобы сохранить аппетит к предстоящему торжественному ужину. После совместной поездки на электрокарах по выставке, где были представлены фрукты и арбузы из Таджикистана, между политиками завязалась непринужденная беседа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал анекдот, связанный с выступлением чекиста в его профессиональный праздник, после чего Путин поправил его, уточнив, что День чекиста отмечается 20, а не 21 декабря.

Напомним, что саммит СНГ прошёл 10 октября в Душанбе. В рамках мероприятия Владимир Путин провёл отдельную встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как заявил российский лидер, встреча с иностранным партнёром послужит интересам обеих держав