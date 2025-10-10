Путин провёл отдельную встречу с Токаевым в Душанбе

Президент России Владимир Путин, пребывающий с визитом в Душанбе, провёл отдельную встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Оба президента ранее приняли участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, где обсуждалось расширение взаимодействия между странами-участниками организации.

Путин проводит отдельную встречу с Токаевым в Душанбе. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«У нас много вопросов двусторонних, уверен, что наша встреча пойдёт на пользу отношениям», — сказал Путин в начале встречи с Токаевым.

Казахстанский лидер, в свою очередь, анонсировал свой предстоящий визит в Россию, который состоится через две недели. Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан и Россия связаны неразрывными узами партнёрства, дружбы и стратегического союзничества.

Напомним, Путин совершает государственный визит в Таджикистан. В четверг, 9 октября, его программа включала переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выступление на саммите «Центральная Азия — Россия» и участие в неформальном обеде глав делегаций стран СНГ. Сегодня российский лидер принял участие в работе саммита СНГ.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Совета глав государств СНГ Путин озвучил предложение о проведении следующей неформальной встречи на территории России. Глава государства пригласил своих коллег в Петербург в преддверии Нового года, подчеркнув, что это стало бы продолжением сложившейся традиции.