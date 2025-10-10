Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре

В ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе глава государства Владимир Путин озвучил предложение о проведении следующей неформальной встречи на территории Российской Федерации. Российский лидер пригласил своих коллег в Санкт-Петербург в преддверии Нового года, подчеркнув, что это стало бы продолжением сложившейся традиции.

Совместное фотографирование глав делегаций государств – участников СНГ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Если сочтёте возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось, в Петербурге в конце этого года, в преддверии Нового года, на неформальную нашу встречу», — объявил президент.

Это приглашение прозвучало на фоне участия лидеров девяти стран (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) в саммите в Душанбе, куда Владимир Путин прибыл в пятницу для участия в работе Совета.

Напомним, что Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом, который продлится до 10 октября. В Душанбе он примет участие в ключевых многосторонних встречах. Брифинг для представителей СМИ состоится после того, как президент выполнит всю намеченную программу.