Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе и призвал к конструктивным решениям

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит Содружества Независимых Государств в Душанбе. В начале заседания Совета глав государств СНГ в узком составе он поприветствовал участников и пожелал им продуктивной работы.

Рахмон отметил, что Таджикистан в год своего председательства продолжил активную работу совместно с другими странами-участницами и Исполкомом СНГ. По его словам, за это время состоялись десятки мероприятий, посвящённых совершенствованию деятельности организации, развитию торговли, транспорта, логистики и цифровой интеграции.