Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе и призвал к конструктивным решениям
Обложка © Life.ru
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит Содружества Независимых Государств в Душанбе. В начале заседания Совета глав государств СНГ в узком составе он поприветствовал участников и пожелал им продуктивной работы.
Рахмон отметил, что Таджикистан в год своего председательства продолжил активную работу совместно с другими странами-участницами и Исполкомом СНГ. По его словам, за это время состоялись десятки мероприятий, посвящённых совершенствованию деятельности организации, развитию торговли, транспорта, логистики и цифровой интеграции.
После вступительного заявления президент Таджикистана попросил прессу покинуть зал — дальнейшая часть заседания проходит в закрытом формате.
Ранее Life.ru сообщал, что президент Владимир Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите глав государств СНГ, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Российский лидер находится в Таджикистане с государственным визитом.
