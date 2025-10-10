Валдайский форум
10 октября, 08:15

Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе и призвал к конструктивным решениям

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит Содружества Независимых Государств в Душанбе. В начале заседания Совета глав государств СНГ в узком составе он поприветствовал участников и пожелал им продуктивной работы.

Рахмон отметил, что Таджикистан в год своего председательства продолжил активную работу совместно с другими странами-участницами и Исполкомом СНГ. По его словам, за это время состоялись десятки мероприятий, посвящённых совершенствованию деятельности организации, развитию торговли, транспорта, логистики и цифровой интеграции.

После вступительного заявления президент Таджикистана попросил прессу покинуть зал — дальнейшая часть заседания проходит в закрытом формате.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Владимир Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите глав государств СНГ, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Российский лидер находится в Таджикистане с государственным визитом.

