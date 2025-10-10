Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 октября, 06:59

Опубликовано видео вечерней прогулки Владимира Путина и лидеров стран СНГ

Обложка © tvt.tj

Официальный телеканал Таджикистана опубликовал кадры вечерней прогулки президента РФ Владимира Путина и лидеров стран СНГ перед неформальным обедом в Душанбе. Они прошлись по саду за непринуждённой беседой.

Прогулка Путина по саду с лидерами стран СНГ. Видео © tvt.tj

На видео, показанном также государственным телеканалом Таджикистана, запечатлены Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров. Лидеры прогуливались по саду правительственной резиденции, украшенному инсталляциями из овощей и фруктов разных сортов, перед началом неформального ужина глав делегаций государств — участников СНГ.

Напомним, что Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом, который продлится до 10 октября. В Душанбе он примет участие в ключевых многосторонних встречах. Брифинг для представителей СМИ состоится после того, как президент выполнит всю намеченную программу.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Таджикистан
  • Мировая политика
  • Политика
