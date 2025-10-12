«До этого не дойдёт»: Лукашенко призвал успокоиться в ситуации с передачей Киеву Tomahawk
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не драматизировать и сохранять спокойствие в связи с возможной передачей американских крылатых ракет Tomahawk Украине. С соответствующим заявлением глава республики выступил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Белорусский лидер пояснил, что считает подобные заявления частью специфической тактики ведения переговоров президента США. По его мнению, американский лидер Дональд Трамп сознательно чередует жёсткое давление с последующим смягчением позиции. Лукашенко рекомендовал не воспринимать подобные высказывания как прямое указание к немедленным действиям.
«Думаю, что президент США это понимает лучше, чем кто-либо. Чтобы не скатиться в эту колею, когда к серьёзному яду будет применено противоядие. Он понимает, что этого быть не должно. И думаю, что до этого не дойдёт. Всё будет нормально», — пояснил он.
Напомним, что Трамп фактически уже принял решение относительно поставок ракет Tomahawk Киеву. При этом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что такой шаг со стороны США разрушит все наметившиеся позитивные тенденции между Москвой и Вашингтоном. При этом, по его словам, со стороны России последовал ответ, а именно активное укрепление системы противовоздушной обороны.
